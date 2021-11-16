Экологам удалось остановить необоснованные рубки в Красноярском крае

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Необоснованно назначенные рубки леса в Красноярском крае отменены благодаря усилиям экологов, сообщает пресс-служба российского отделения "Гринпис" на своем официальном сайте.

Отмечается, что в Тунгусско-Чунском лесничестве Красноярского края, в верховьях реки Подкаменная Тунгуска планировались санитарные рубки. Большую часть из них планировалось провести в нерестоохранной полосе лесов: эти леса сохраняют реки - нерестилища ценных осетровых и лососёвых рыб.

Однако лесной массив, где планировалось проведение санитарных рубок, на снимках из космоса оказался вполне здоров. Как пояснила пресс-служба организации, санитарной рубке подвергаются только погибшие или сильно поврежденные леса.

"Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу назначил выездную проверку, в которую пригласил сотрудников "Гринпис". Эксперты приняли в ней участие и убедились, что рубки назначены необоснованно. К этому же выводу пришёл и Департамент лесного хозяйства по СФО, после чего Минлесхоз края снял их с сайта. Рубки отменены", - сообщили в пресс-службе.

Гринпис подчеркивает, что будет следить за этой ситуацией и принимать все необходимые меры, чтобы сохранить оставшиеся ценные леса по берегам Катанги и Подкаменной Тунгуски.