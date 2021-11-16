Мать из Самары будут судить за отказ лечить младенца, который от этого умер

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суд рассмотрит дело о гибели маленькой девочки, скончавшейся после отказа матери от медицинской помощи, сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемая узнала, что у ее новорожденной дочки выявлен риск развития инфекционных заболеваний. Несмотря на это, мать отказалась от дальнейшего обследования и лечения девочки в медицинском учреждении.

"В дальнейшем женщина не обеспечила прохождение дочерью необходимых медицинских осмотров, прием лекарств, не соблюдала рекомендации врачей по кормлению, а также неоднократно не являлась в медицинское учреждение без обоснования причин. В результате состояние девочки ухудшилось, она была доставлена отцом в районную больницу в тяжелом состоянии. Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался", - говорится в сообщении.

Обвинение женщине предъявлено по ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).