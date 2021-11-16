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Минздрав предложил порядок разделения выплат за привитых от COVID между медиками

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ разработал проект порядка расчета и распределения стимулирующей выплаты за привитых от коронавируса пациентов между медиками, участвующими в вакцинации, соответствующий документ опубликован во вторник на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно принятому 23 августа постановлению правительства РФ, в 2021 году регионам из резервного фонда правительства будут выделяться средства на стимулирующие выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против COVID-19, из расчета в 200 рублей за одного привитого человека.

Между тем проектом постановления правительства РФ, разработанном Минздравом, предлагается рассчитывать такие выплаты медикам, умножая общий размер стимулирующей выплаты на сумму районного коэффициента и средневзвешенной процентной надбавки к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и местностях с особыми климатическими условиями.

Также в документе прописано предлагаемое разделение выплат между медперсоналом, участвовавшим в вакцинации пациента. В случае с двухкомпонентным препаратом выплата должна составить 60 руб. для медика, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию, 40 руб. для медика, проводящего осмотр пациента до и после прививки, 30 руб. - для вводящего первую дозу вакцины. На втором этапе также 40 руб. медику полагается за осмотр пациента и 30 руб. за введение второй дозы препарата.

При вакцинации однокомпонентным препаратом от коронавируса медики должны будут получить 90 руб. за консультацию и направление пациента на получение прививки, 60 руб. за пред- и поствакцинальный осмотр и 50 руб. за саму вакцинацию.

В случае проведения нескольких процедур одним человеком указанные выплаты суммируются. Выплачивать данные средства предлагается в текущем месяце за предыдущий.

В случае принятия данный порядок будет действовать не только для обычных медиков, но и для военнослужащих, включая контрактников, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, служащих со спецзваниями, а также работников учреждений, организаций, воинских частей, органов управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти РФ, участвующих в вакцинации взрослого населения от коронавируса.

Перечень должностей медиков, участвующих в вакцинации, устанавливается локальными нормативными актами медорганизации.

При этом федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба, смогут увеличивать данные стимулирующие выплаты за счет экономии собственных средств.

"В первую очередь для поддержания высоких темпов вакцинации, а также мотивации медицинских работников к проведению разъяснительной работы среди граждан, в качестве мер поддержки предлагается производить материальное стимулирование медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации населения, путем доведения определенной суммы денежных средств за каждого вакцинированного до медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Минздрав РФ Коронавирус

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