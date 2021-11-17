Правительство РФ утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям, сообщает пресс-служба кабмина в среду.

"В плане географии перечень не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1992-1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие четкой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике.

На этой неделе указом президента старые нормативные акты были отменены. В связи с этим правительство своим постановлением утвердило новый перечень.

К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тува, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.

"Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации", - сообщается в пресс-релизе.

Указ президента и постановление правительства синхронизированы по срокам и вступят в силу с 1 января 2022 года.