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Пятерых силовиков в Омской области заподозрили в незаконной охоте

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следователи СК приняли к производству уголовное дело по факту незаконной охоты в отношении шестерых жителей Омской области, пятеро из которых являются сотрудниками правоохранительных органов, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СКР по региону в среду.

По версии следствия, ночью 11 ноября в районе деревни Шорино Большеуковского района охотоведы задержали во время рейда группу охотников из шести человек, в автомобиле которых было обнаружено оружие и туши косуль. При этом у двух охотников были путевки на добычу косули.

В пресс-службе регионального СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что пятеро из шестерых задержанных являются сотрудниками различных правоохранительных органов. В общей сложности у них изъяли туши семи косуль.

Задержали фигурантов неподалеку от государственного заказника, однако охоту на его территории подозреваемые отрицают.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

В свою очередь в пресс-службе управления МВД России по региону журналистам сообщили, что в случае установления вины сотрудников полиции в незаконной охоте они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

СКР Омская область МВД

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