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Возбуждено дело об отправке крымчанином военных противогазов во Францию

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Против предпринимателя из Севастополя возбудили уголовное дело о контрабанде товаров военного назначения, сообщает пресс-служба южной оперативной таможни.

Ведомство отмечает, что раскрыло канал контрабанды военных противогазов из Крыма за границу. "На территории почтового отделения "Москва Шереметьево" обнаружены и изъяты два комплекта лётных противогазовых фильтрующих коробок, которые севастопольский предприниматель пытался отправить по почте во Францию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый неоднократно отправлял в различные страны продукцию военного назначения, указывая в документах, что товар имеет гражданское назначение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу иного вооружения).

Севастополь Франция

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