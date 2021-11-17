Возбуждено дело об отправке крымчанином военных противогазов во Францию

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Против предпринимателя из Севастополя возбудили уголовное дело о контрабанде товаров военного назначения, сообщает пресс-служба южной оперативной таможни.

Ведомство отмечает, что раскрыло канал контрабанды военных противогазов из Крыма за границу. "На территории почтового отделения "Москва Шереметьево" обнаружены и изъяты два комплекта лётных противогазовых фильтрующих коробок, которые севастопольский предприниматель пытался отправить по почте во Францию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый неоднократно отправлял в различные страны продукцию военного назначения, указывая в документах, что товар имеет гражданское назначение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу иного вооружения).