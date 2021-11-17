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Госдума приняла закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений, позволяющий, в частности, заключать трудовой договор удаленно.

Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Как сказано в пояснительной записке, он закрепляет "возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью создания больших возможностей для удаленного трудоустройства".

Новые нормы применяются к трудовым документам, которые оформляются в бумажном виде. Действие поправок распространяется на трудовой и ученический договоры, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других кадровых документов. Благодаря закону соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, указывают авторы документа.

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Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд поправок, ограничивший применение нормативного акта: нововведения не затрагивают приказы об увольнении, трудовые книжки и формируемые в электронном виде сведения о трудовой деятельности работников, акты о несчастном случае на производстве и документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда.

По новым правилам при оформлении документов будет применяться усиленная квалифицированная или неквалифицированная электронная подпись.

Закон предусматривает ведение электронного документооборота на цифровой платформе "Работа в России" (в том числе посредством портала государственных и муниципальных услуг) или в информационной системе работодателя.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон упростит жизнь работникам и работодателям, сэкономив их время и силы.

"К примеру, для тех, кто работает удаленно, в других субъектах, не будет необходимости оформлять дополнительные командировки. Соискатели же смогут подобрать работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор", - сказал Володин.

Вместе с тем, окончательная редакция документа устроила не всех. Так, члены рабочей группы "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", на базе которой разрабатывался изначальный вариант законопроекта, считают, что решение сохранить некоторые документы в бумажном виде не позволит достичь цели законодательной инициативы - перевести в "цифру" все взаимодействие работника и работодателя и обеспечить "бесшовность" кадровых процессов.

"Это увеличит время оформления и повлечет дополнительные расходы на хранение бумажных копий. Не исключено также, что будет достигнут обратный эффект - для упрощения процедур увольнения увеличится число случаев найма по договору подряда, а это может ущемлять права работника в случае спорных ситуаций", - сообщал "Интерфаксу" директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

Сотрудники, работающие удаленно, например, из другого города или региона, будут вынуждены нести дополнительные расходы для оформления увольнения при личном присутствии. Принятие законопроекта в текущей редакции будет препятствовать оптимизации электронного взаимодействия между работодателями и работниками, подчеркивали эксперты.

Госдума

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