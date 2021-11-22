Путин подписал закон, позволяющий удаленно устраиваться на работу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений, документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Новый закон предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и закрепляет возможность внедрять и использовать в электронном виде документы, связанные с трудовыми отношениями без дублирования на бумажном носителе. Одна из основных целей закона - сделать более удобным удаленное трудоустройство.

Новые нормы применяются к трудовым документам, которые оформляются в бумажном виде. Действие поправок распространяется на трудовой и ученический договоры, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других кадровых документов. Благодаря закону соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор, говорится в пояснительной записке к законодательному акту.

По сравнению с первоначально внесенной в Госдуму версией закон во втором чтении был скорректирован. Поправки частично ограничили применение нормативного акта: нововведения по новому закону не затрагивают приказы об увольнении, трудовые книжки и формируемые в электронном виде сведения о трудовой деятельности работников, акты о несчастном случае на производстве и документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда.

По новым правилам при оформлении документов будет применяться усиленная квалифицированная или неквалифицированная электронная подпись.

Закон предусматривает ведение электронного документооборота на цифровой платформе "Работа в России" (в том числе посредством портала государственных и муниципальных услуг) или в информационной системе работодателя.

Окончательная редакция документа устроила не всех. Члены рабочей группы "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", на базе которой разрабатывался изначальный вариант законопроекта, высказывали позицию, что решение сохранить некоторые документы в бумажном виде не позволит достичь цели законодательной инициативы - перевести в "цифру" все взаимодействие работника и работодателя и обеспечить "бесшовность" кадровых процессов.