Двух латиноамериканцев осудят за попытку уплыть на матрасах из РФ в Эстонию

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Два жителя Латинской Америки предстанут перед судом в Ленинградской области за покушение на незаконное пересечение госграницы РФ, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.

Как установлено, 21 мая иностранцы с надувными матрасами приблизились к реке Нарве, к границе России и Эстонии в Ленинградской области, собираясь, минуя пункты пропуска, уплыть в Европу.

Довести преступный умысел до конца они не смогли, поскольку были задержаны российскими пограничниками.

Дело с утвержденным обвинительным заключением по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на пересечение государственной границы РФ) направлено для рассмотрения в Ленинградский областной суд.