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Экстренное предупреждение о сильном ветре с метелью объявили на Колыме

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сильная метель и ветер ожидается в Магадане и шести муниципалитетах Колымы - в регионе объявили экстренное предупреждение, сообщает в четверг пресс-служба регионального пожарно-спасательного центра.

"Ночью 18 ноября в городе Магадане ожидается ветер восточный 15-20 м/с с метелью. Сутки 18 ноября местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер восточный 17-22 м/с с метелью", - говорится в сообщении.

Сильный снег также ожидается ночью в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском городских округах, и днем в Ольском городском округе.

Спасатели предупредили, что из-за снегопада могут оборваться линии электропередач, возникнуть нарушения и аварии в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб. На дорогах ожидается образование снежных заносов. Местных жителей просят держаться подальше от слабо укрепленных рекламных щитов, вывесок и кровельных покрытий.

Магаданская область

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