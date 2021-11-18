РФ впервые возглавила всемирную организацию "Объединенные города и местные власти"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Казани Ильсур Метшин избран президентом всемирной организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что представитель России впервые встал во главе этой организации. Представители Евразии также никогда не председательствовали в ОГМВ. Традиционно лидерами всемирной организации становились представители европейского, ближневосточного и западноазиатского отделений.

Решение было принято на заседании исполнительного бюро ОГМВ под председательством мэра Барселоны Ады Колау. Во всемирном совете ОГМВ в Барселоне, в рамках которого и состоялось заседание бюро, приняли участие более 400 мэров, вице-мэров городов и глав регионов из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки.

Выборы нового руководителя проходили в связи с досрочным сложением обязанностей Мохамеда Будры, покинувшего пост мэра города Эль-Хосейма (Марокко). Согласно уставу ОГМВ, организацию может возглавлять только действующий мэр.

Ранее президентами ОГМВ также являлись мэр Лиссабона (Португалия) Хорхе Сампайо, мэр Парижа (Франция) Бертран Деланоэ, мэр Стамбула (Турция) Кадир Топбаш, мэр Йоханнесбурга (ЮАР) Мфо Паркс Тау.

"Город является базой всех преобразований, и наша задача - помочь муниципалитетам перейти от вызовов к выработке четких решений, а затем к внедрению стратегий устойчивого развития на местах. ОГМВ - это организация не для мэров, а для всех жителей городов, для людей, на благополучие которых направлены все наши усилия", - заявил Метшин.

В своем выступлении он предложил изменить существующую систему взаимодействия между городами и регионами в рамках ОГМВ, а также оказать помощь малым городам, которые в период пандемии находятся в тяжелом финансовом положении.

Всемирная организация ОГМВ

Всемирная организация ОГМВ - это добровольное международное объединение ассоциаций, союзов и отдельных муниципальных образований. Среди ключевых задач организации - обмен лучшими практиками в сфере городского хозяйства, решение вопросов экологии и климатических изменений, повышение инвестиционной и туристической привлекательности городов-членов ОГМВ, укрепление роли местных властей в процессе принятия глобальных решений, совместное создание лучшего будущего для жителей, широкое вовлечение граждан в решение проблем местной жизни и создание реальных инструментов по устранению угроз, которые возникают перед городами. Поскольку города, находящиеся в разных странах и на различных этапах развития, сталкиваются со многими общими задачами - от организации работы общественного транспорта до обращения с мусором - их сотрудничество способствует улучшению качества управления.

Сегодня в городах проживает 57% населения мира. По прогнозу ООН, в 2050 году в городах будет проживать уже почти 70% населения Земли.

ОГМВ берет свое начало в 1913 году, когда в бельгийском Генте был основан Международный союз городов. После присоединения Международной федерации объединенных городов и Всемирной ассоциации крупнейших городов мира "Метрополис" союз был преобразован во всемирную организацию "Объединенные города и местные власти". Сегодня ОГМВ объединяет более 240 тыс. муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.

ОГМВ состоит из 7 региональных отделений, отделения мегаполисов и отделения регионов. Евразийское отделение ОГМВ, представляющее интересы СНГ и Монголии, с 2006 года возглавляет Метшин. Штаб-квартира отделения находится в Казани.

Центральная штаб-квартира ОГМВ расположена в Барселоне.