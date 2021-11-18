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Экс-глава Минобразования Поморья осужден за совращение несовершеннолетних

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Архангельска приговорил к колонии бывшего министра образования региона Юрия Гнедышева за распространение порнографии и совращение несовершеннолетних, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Он признан виновным по части 3 статьи 135, пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (совершение развратных действий в отношении малолетней и несовершеннолетних лиц, незаконное распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием сети "Интернет").

В 2019 году Гнедышев через фейковые страницы в соцсетях вел беседы сексуального характера с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также отправил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.

Вину в совершении преступлений бывший чиновник признал частично. Суд назначил ему пять лет и один месяц колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда удовлетворены частично, добавили в прокуратуре.

Приговор пока в законную силу не вступил.

По данным ведомства, Гнедышев с 1995 года преподавал в образовательных учреждениях Северодвинска, а с 2017 года являлся и.о. министра образования региона.

Архангельск Юрий Гнедышев

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