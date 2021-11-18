Чувашские врачи спасли младенца со 100-процентным поражением легких на фоне COVID

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Маленький ребенок с обширным поражением легких на фоне коронавирусной инфекции выписан после месяца лечения в больнице Чувашии, сообщает Минздрав республики в четверг.

По данным ведомства, у трехмесячного малыша был диагностирован COVID-19. Со стопроцентным поражением легких он был доставлен в конце октября в реанимацию инфекционного стационара городской детской больницы N2.

Три недели реаниматологи боролись за жизнь маленького пациента - он постоянно получал высокопоточный кислород, состояние оценивалось как крайне тяжелое.

"Совместными усилиями врачам удалось стабилизировать состояние ребенка. Затем его перевели в отделение стационара на долечивание, где ребенок вместе с мамой получали всю необходимую специализированную медицинскую помощь", - приводятся в сообщении слова главврача больницы, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей Минздрава Чувашии Наталии Маловой.