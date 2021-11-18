Песков в ответ на публикацию в The Telegraph заявил, что РФ гибридных войн не ведет

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия не ведет гибридных войн в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Великобритании в последнее время много истеричных публикаций. К сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Поэтому нужно так к ним и относиться", - сказал Песков в четверг журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию в британской The Telegraph, в которой утверждается, что Россия ведет гибридные войны в Восточной и Центральной Европе.

"Никаких гибридных войн Россия не ведет. Это абсолютно исключаемо", - подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе "все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к источникам тех проблем, которые сейчас душат Европу".