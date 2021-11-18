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Глава Крыма сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры республики

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Представители правоохранительных органов проводят следственные действия в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом", - написал Аксенов на своей странице в фейсбуке в четверг.

Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. До этого работала директором Крымского академического театра кукол.

Крым Сергей Аксенов

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