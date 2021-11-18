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Госдума приняла закон о предоставлении "Газпром нефти" вычета по НДПИ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, согласно которым "Газпром нефть" может получить налоговый вычет по НДПИ при добыче нефти в ХМАО в размере до 833 млн руб. в месяц с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2032 г.; предельная величина вычета - 99,96 млрд руб.

Соответствующие поправки в законопроект (N1258307-7) в начале недели внесло в Госдуму правительство.

Согласно принятому закону, вычет будет предоставляться при добыче нефти на участках недр, которые расположены полностью или частично в границах Ханты-Мансийского района ХМАО, лицензии на пользование недрами которых выданы до 1 января 2018 г. и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют не менее 450 млн тонн и не более 470 млн тонн по состоянию на 1 января 2018 г. Под это определение подпадает часть Приобского месторождения "Газпром нефти" в ХМАО.

Предельный размер ежемесячного налогового вычета может составить 833 млн руб. в том случае, если цена на нефть по итогам месяца превысит базовую (в 2022 г. - $44,2 за баррель). Льгота не применяется в том случае, если цена нефти ниже базовой. Налоговый вычет предоставляется при условии заключения компанией с Минэнерго инвестиционного соглашения о стимулировании добычи сроком с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2032 г.

Вводится пороговая величина вычета - не более 99,960 млрд руб. за весь период действия.

В октябре прошлого года Госдума приняла закон, который ввел с 2021 г. налоговые вычеты по НДПИ для Приобского месторождения ("Роснефть" ), Ромашкинского месторождения ("Татнефть" ) и Новопортовского месторождения ("Газпром нефть").

Госдума Газпром нефть

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