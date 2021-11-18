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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Поддерживающих вакцинацию россиян оказалось вдвое больше, чем отказывающихся от нее

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Менее трети россиян (30%) не планируют делать себе прививку от коронавируса - 18% сограждан однозначно не хотят прививаться, и каждый восьмой (12%) считает, что, скорее всего, не станет проходить вакцинацию от COVID-19, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

В свою очередь, более трети участников опроса (35%) уже сделали себе прививку, еще 31% сограждан собираются проходить вакцинацию, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, почти две трети россиян (64%) считают опасными для здоровья населения призывы к отказу от вакцинации, противоположного мнения придерживаются 27% сограждан, каждый одиннадцатый (9%) не знает, как к этому отнестись.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 14 ноября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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