За полгода почти вдвое выросло число заболевших COVID в местах заключения

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Число заключенных российских колоний и следственных изоляторов, заразившихся COVID-19, выросло за последние полгода почти вдвое, более половины всех арестантов вакцинированы, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"В динамике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за последние полгода (с 17 мая по 17 ноября) по сравнению с предыдущим периодом (с 16 ноября 2020 года по 16 мая 2021 года) наблюдается рост случаев заболеваний COVID-19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 1,8 раза (с 2 924 случаев до 5 354 случаев)", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В ведомстве отметили, что заболеваемость среди работников уголовно-исполнительной системы (УИС) выросла на 19,2% (с 13 773 до 16 419 случаев).

В пресс-бюро не уточнили динамику смертности, связанной с заболеванием COVID-19 и общего числа умерших заключенных и сотрудников УИС.

По итогам еженедельного мониторинга вакцинации против новой коронавирусной инфекции подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС, по состоянию на 17 ноября, привито первым компонентом вакцины 305 606 человек (63,8% от общего количества заключенных), двукратную вакцинацию прошли 263 904 человека (55,1%), говорится в пресс-релизе.

По данным ФСИН, среди работников ведомства вакцинировано 199 305 человек (78,3% личного состава). В том числе двукратную вакцинацию прошли 179 617 сотрудников УИС (70,57 %).

Как сообщалось, в ноябре текущего года ежесуточное число смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, достигает максимальных за всю пандемию значений. По обнародованным в четверг данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 37 374 случая, умер за сутки 1 251 пациент.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 219 тыс. 912 случаев коронавирусной инфекции, 260 335 умерших и 7 млн 919 тыс. 250 выздоровевших.