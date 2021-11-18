В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 374 случая, умер 1 251 пациент - это максимум за время пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

За минувшие сутки в РФ зафиксирован небольшой прирост числа новых заболевших по сравнению с данными среды, когда сообщалось о 36 626 заражениях. Суточная заболеваемость выросла в Москве: в столице зарегистрировано 4 062 случая заражения, тогда как в среду их было 2 966. В Санкт-Петербурге выявили 2 645 новых случаев, в Самарской области - 1 781.

Еще 1 407 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Московской области, 878 - в Крыму, 819 - в Краснодарском крае, 781 - в Нижегородской области, 746 - в Воронежской области, 739 - в Свердловской области, 701 - в Красноярском крае, 697 - в Пермском крае, 681 - в Башкирии, 643 - в Ростовской области, 635 - в Саратовской области, 597 - в Челябинской области, 594 - в Омской области, 587 - в Иркутской области, 580 - в Смоленской области.

Кроме того, 556 пациентов - в Хабаровском крае, 527 - в Алтайском крае, 522 - в Ставропольском крае, 502 - в Ульяновской области, 470 - в Брянской области, 465 - в Волгоградской области, по 437 - в Ленинградской и Архангельской областях, 412 - в Приморском крае, 408 - в Вологодской области, 404 - в Новосибирской области. Еще 399 заболевших выявили в Липецкой области, 397 - в Пензенской области, 391 - в Тверской области, 389 - в Кемеровской области, 386 - в Калининградской области, 380 - в Удмуртии, 368 - в Коми, 367 - в Забайкальском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

Больше всего смертей в Москве - 94, в Петербурге - 79, в Краснодарском крае - 65.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 219 тыс. 912 случаев коронавирусной инфекции, 260 335 умерших и 7 млн 919 тыс. 250 выписанных, в том числе 36 414 выписаны за последние сутки.