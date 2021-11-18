Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец стал лауреатом премии имени Виталия Джибути

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лауреатом Общероссийской ежегодной премии имени Виталия Джибути "За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ" в 2020 году стал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", заслуженный журналист России, полковник в отставке Виктор Баранец. Премия, учрежденная международной информационной группой "Интерфакс" и министерством обороны РФ, вручается восьмой раз.

Церемония прошла в четверг в Атриуме Национального центра управления обороной России в рамках Всероссийского фестиваля прессы "МЕДИА-АС - 2021". Премию лауреату вручили руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков и первый заместитель генерального директора - исполнительный директор информационного агентства "Интерфакс" Георгий Гулиа, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Премия была учреждена в память известного военного журналиста Виталия Джибути, который с первых дней создания "Интерфакса-АВН" в сентябре 2001 года являлся бессменным главным редактором информационного агентства.

"Виталий Джибути был не только замечательным журналистом, настоящим профессионалом, но и душой коллектива. Его безвременный уход из жизни 14 февраля 2012 года в возрасте всего 49 лет - это огромная потеря не только для коллектива "Интерфакса", но и для всей российской военной журналистики", - сказал Гулиа.

В качестве военного корреспондента Джибути работал практически во всех "горячих точках" как в нашей стране, так и на постсоветском пространстве. Он был награжден орденом "За личное мужество", медалью ордена "За заслуги перед Отчеством 2-й степени" и медалью ордена "За заслуги перед Отчеством 1-й степени", другими наградами.

На церемонии отмечалось, что Баранец, как и предыдущие лауреаты, лично хорошо знал Джибути, неоднократно бывал с ним в различных служебных командировках, принимал участие в освещении мероприятий, которые проходили в Минобороны РФ, а также и непосредственно в войсках.

Баранцу довелось работать не только в СМИ, но и исполнять обязанности эксперта-советника начальника Генерального штаба, возглавлять управление информации Минобороны России, быть пресс-секретарем министра обороны. При этом он не переставал писать статьи и репортажи.

Такие его книги как "Ельцин и его генералы", "Потерянная армия", "Генштаб без тайн", "Армия России - защитница или жертва?" имели большой общественный резонанс и сыграли свою роль в том, что отношение к защитникам отечества и состояние армии начали меняться в лучшую сторону.

Баранец также написал книгу "Спецоперация Крым - 2014", в которой впервые были раскрыты многие прежде неизвестные факты.

В прошлые годы премию получали старший корреспондент Службы новостей информационного агентства "ИТАР-ТАСС" Александр Коновалов (2012 г.), обозреватель Службы военной информации "Интерфакса" Сергей Бабкин (2013 г.), военный обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер" Олег Фаличев (2014 г.), специальный корреспондент "Российской газеты" Юрий Гаврилов (2015 г.), редактор информационного агентства редакции "Рамблера" Сергей Вальченко (2016 г.), заместитель директора отдела военной информации "Интерфакса" Сергей Бабичев (2017 г.) и корреспондент отдела силовых структур информационного агентства "ТАСС" Екатерина Елисеева.