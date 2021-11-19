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Жителей Камчатки предупредили о шторме, снегопаде и лавинах

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Циклон приближается к берегам Камчатки, 20 ноября на полуострове ожидается сильный мокрый снег и штормовой ветер, сообщает в пятницу главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, основной удар стихии придется на юг полуострова. Скорость ветра составит 15-20 м/с, на побережьях - штормовые 25-30 м/с.

"20 ноября во второй половине дня в Усть-Большерецком и Елизовском районах, а также в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье, 21 ноября, атмосферный вихрь продолжит портить погоду на этих территориях и распространится на юг Мильковского района.

Спасатели советуют жителям районов, попадающих под удар стихии, без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов в период действия предупреждения. Туристическим группам также следует воздержаться от выхода на маршруты.

В нескольких районах Камчатского края объявлено предупреждение о повышенной опасности схода лавин, сообщил региональный противолавинный центр.

"С 21 по 23 ноября включительно - лавиноопасно по горным территориям Елизовского района (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - говорится в сообщении.

В эти дни опасность схода лавин присутствует и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Камчатский главк МЧС и его структурные подразделения в связи с циклоном переводятся в режим повышенной готовности.

Камчатский край

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