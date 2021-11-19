С "ВСМПО-Ависмы" взыскали 651 млн рублей за вред почве

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области в пятницу удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" 651,6 млн рублей за вред, причиненный почвам, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Эта сумма взыскана в пользу Уральского межрегионального управления в сфере природопользования. Суд также решил взыскать с корпорации в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 200 тыс. рублей.

В полном объеме решение суда будет подготовлено в течение пяти рабочих дней.

13 мая Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Свердловской области иск о взыскании с ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" 651,63 млн рублей за вред, причиненный почвам. Глава ведомства пояснял "Интерфаксу", что во время плановой выездной проверки в июне-августе 2019 года было выявлено, что компания допустила порчу земель на участке около северной границы в Верхней Салде (Свердловская область). Управление посчитало ущерб, но "ВСМПО-Ависма" отказалась его добровольно возместить.

В корпорации "Интерфаксу" ситуацию не прокомментировали.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer.