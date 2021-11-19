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Пенсионер скончался в поликлинике Воронежа, куда пришел на прививку

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Житель Воронежа, который пришел привиться вторым компонентом вакцины от коронавируса, скончался в поликлинике, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Инцидент случился в четверг в 7-й поликлинике. Мужчине было 79 лет.

"Пациент явился по записи на вакцинацию вторым компонентом вакцины. По записи и без ожидания в очереди в 7:50 он зашел в кабинет, в котором ему заполнили документы и выдали анкету для заполнения. В 7:59, заполняя анкету, мужчина побледнел и потерял сознание", - говорится в сообщении.

Ему сразу начали оказывать помощь и вызвали реанимационную бригаду, которая приехала в 8:15. "До 8:33 медработники проводили сердечно-легочную реанимацию, вводили все необходимые препараты. Но, к сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата", - сообщили в департаменте.

Отмечается, что причина смерти пациента станет известна после вскрытия.

Воронеж

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