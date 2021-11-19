Единороссы предложили раздавать неимущим продукты с истекающим сроком годности

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В партии "Единая Россия" предложили изменить законодательство, чтобы торговые сети могли передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности - пока же им выгоднее их утилизировать.

Глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев (фракция "Единая Россия") напомнил, что сейчас ритейлеры, когда у них остаются продукты питания, предметы первой необходимости, другие товары, срок годности которых еще не истек, стоят перед выбором: утилизировать их или передать в благотворительный фонд.

"Налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать - таким образом компании могут компенсировать НДС - от 10% до 20%", - пояснил парламентарий.

Он отметил, что для этого необходимо внести изменения в Налоговой кодекс.

Метелев сообщил, что объем пищевых продуктов на утилизацию в России составляет не менее 17 млн тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн рублей.

"В период пандемии в рамках акции "Мы вместе" почти 7 миллионов человек получили благотворительную поддержку от волонтерских организаций. Ее объемы можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать такие товары социально ориентированным НКО, не платя НДС. Сегодня он вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело", - сказал Метелев, выразив надежду, что законопроект будет поддержан правительством.

По словам первого замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме по законопроектной деятельности Дмитрия Вяткина, ряд вопросов для работы этой системы нужно урегулировать на подзаконном уровне.

"Необходимо уточнить - кто может получать товары, какие именно, как их хранить, определить границы - например, сколько должно оставаться до истечения срока годности. Это важно, чтобы, с одной стороны, у компаний не возникало проблем с налоговыми органами, а с другой - для тех социально-ориентированных НКО, которые принимают эти товары, были четкие понятные правила действий", - подчеркнул он.

Замдиректора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций министерства экономического развития Елена Иваницкая отметила, что ведомство заинтересовано в развитии данной инициативы, в том числе ввиду ее экологической направленности. Ее реализация позволит сократить количество отходов на свалках.

Инициативу поддержали другие участники совещания, в том числе, президент Фонда продовольствия "Русь" Юлия Назарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин.