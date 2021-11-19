Прокуратура заинтересовалась оставшимся без воды воронежским селом

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Хохольского района Воронежской области потребовала у администрации Петинского сельского поселения привлечь к ответственности виновных лиц, из-за которых жители одного из поселков остаются без воды с конца октября, сообщает региональное надзорное ведомство.

В ходе проверки установлено, что почти в 400 жилых домах поселка Опытной станции ВНИИК, в которых проживает около 1 тыс. человек, в результате произошедшей в конце октября аварии на артезианской скважине отсутствует холодное водоснабжение. Иного альтернативного источника водоснабжения на территории населенного пункта не имеется. При этом, в течение длительного времени мер к устранению нарушений жилищных прав граждан не принималось.

"Прокуратура района внесла представление главе администрации Петинского сельского поселения об устранении нарушений закона с требованием о привлечении виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по промывке артезианской скважины. На время проведения ремонтных работ организован подвоз питьевой воды.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Также устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к возникновению коммунальной аварии.

15 ноября в оставшемся без воды поселке Опытной станции ВНИИК в Хохольском районе Воронежской области был введен режим чрезвычайной ситуации.