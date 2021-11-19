Тела трех детей обнаружены на берегу водоема во Владимирской области

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту гибели трех несовершеннолетних в поселке Анопино Гусь-Хрустального района, сообщает ведомство.

19 ноября на берегу водоема обнаружены тела двух мальчиков и девочки 8 и 9 лет с признаками утопления.

Следственное управление СКР по региону сообщает, что по факту гибели детей возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).