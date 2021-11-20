Обрушение пешеходного моста в Лакинске привело к остановке движения на трассе М-7

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пешеходный мост частично обрушился в результате ДТП на 152-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в городе Лакинске Владимирской области, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по региону.

Как рассказали в пресс-службе, предварительно, "водитель грузового автомобиля не учел габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции". Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Движение на данном участке дороги полностью остановлено. Принимаются меры для ликвидации последствий аварии.

Объехать место происшествия можно через Ставрово - Вишневый - Покров с выходами на 103 км и 156 км М-7.