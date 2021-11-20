По трассе М-7 восстановили движение в сторону Владимира после обрушения моста

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Последствия обрушения пешеходного моста продолжают ликвидировать на 152-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в городе Лакинске Владимирской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На месте работает тяжелая техника, в готовности к развертыванию находится мобильный пункт обогрева.

Отмечается, что по одной полосе - в сторону Владимира движение восстановлено. Организовано информирование водителей о путях объезда.

В ликвидации последствий происшествия принимают участие 47 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост частично обрушился в субботу днем в результате ДТП, пострадавших нет, движение было полностью перекрыто.