Из багажника попавшей в ДТП в Ленобласти машины выпал труп

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области в аварию попали вероятные преступники: около машины нашли труп, лопаты и мешки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Инцидент произошел 20 ноября на трассе А-121 "Петербург - Сортавала". В отбойник врезался автомобиль Mitsubishi Galant. Прибывшие на место полицейские обнаружили в 10 метрах от автомобиля тело мужчины, на вид 30-40 лет, с повреждением шеи. Предположительно мужчину убили.

По информации источника, по этому делу уже есть подозреваемые, они задержаны. Возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что во время столкновения из багажника выпало тело, после чего несколько человек, находившихся в салоне, выскочили и в панике убежали в лес.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

