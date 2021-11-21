Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Из багажника попавшей в ДТП в Ленобласти машины выпал труп

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области в аварию попали вероятные преступники: около машины нашли труп, лопаты и мешки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Инцидент произошел 20 ноября на трассе А-121 "Петербург - Сортавала". В отбойник врезался автомобиль Mitsubishi Galant. Прибывшие на место полицейские обнаружили в 10 метрах от автомобиля тело мужчины, на вид 30-40 лет, с повреждением шеи. Предположительно мужчину убили.

По информации источника, по этому делу уже есть подозреваемые, они задержаны. Возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что во время столкновения из багажника выпало тело, после чего несколько человек, находившихся в салоне, выскочили и в панике убежали в лес.

Информацией из официальных источников "Интерфакс" пока не располагает.

Ленинградская область

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

"Роскосмос" начал разработку эскизного проекта новой орбитальной станции

Что произошло за день: суббота, 20 ноября

Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке

Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке

Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Бизнес-сообщество предложило отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });