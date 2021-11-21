Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мужчина, тело которого выпало из машины в Ленобласти, был жертвой уличной драки

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге сотрудники уголовного розыска нашли и задержали причастных к убийству местного жителя, тело которого выпало из багажника разбившегося в Ленинградской области автомобиля.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД, мужчина был убит в уличной драке. По данным полиции, инцидент произошел вечером 19 ноября в Калининском районе Петербурга.

У гаражей на Лабораторной улице нетрезвый уроженец Луганской области и его приятель вступили в конфликт с 50-летним мужчиной, которого смертельно ранили ножом.

Труп они решили вывезти в лес и закопать. Тело положили в багажник автомобиля Mitsubishi Galant, но сами не стали садиться за руль, поскольку были пьяны, и позвали на помощь еще одного знакомого.

В ночь на 20 ноября водитель Mitsubishi на скользкой дороге не справился с управлением и влетел в силовое ограждение. В результате труп выбросило из багажника на проезжую часть, а вероятные преступники покинули место происшествия.

В РоссииИз багажника попавшей в ДТП в Ленобласти машины выпал трупЧитать подробнее

Как отмечают в главке, подозреваемых удалось задержать, сейчас они общаются со следователями. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

20 ноября на трассе А-121 "Петербург - Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль врезался в отбойник. Полицейские обнаружили в 10 метрах от автомобиля тело мужчины с повреждением шеи, а также лопаты и мешки с биоматериалами. Было возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что при столкновении Mitsubishi с ограждением из багажника автомобиля выпало тело, после чего несколько человек, находившихся в салоне, выскочили и в панике убежали в лес.

Петербург Ленинградская область

Новости по теме

Новости

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

В СБ РФ назвали возможный путь проникновения боевиков из Афганистана в Россию

Замсекретаря Совбеза РФ указал на рост военной активности Запада у границ России

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили почти 37 тыс. новых случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

"Роскосмос" начал разработку эскизного проекта новой орбитальной станции

Что произошло за день: суббота, 20 ноября

Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке

Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке

Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });