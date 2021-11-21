Мужчина, тело которого выпало из машины в Ленобласти, был жертвой уличной драки

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге сотрудники уголовного розыска нашли и задержали причастных к убийству местного жителя, тело которого выпало из багажника разбившегося в Ленинградской области автомобиля.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД, мужчина был убит в уличной драке. По данным полиции, инцидент произошел вечером 19 ноября в Калининском районе Петербурга.

У гаражей на Лабораторной улице нетрезвый уроженец Луганской области и его приятель вступили в конфликт с 50-летним мужчиной, которого смертельно ранили ножом.

Труп они решили вывезти в лес и закопать. Тело положили в багажник автомобиля Mitsubishi Galant, но сами не стали садиться за руль, поскольку были пьяны, и позвали на помощь еще одного знакомого.

В ночь на 20 ноября водитель Mitsubishi на скользкой дороге не справился с управлением и влетел в силовое ограждение. В результате труп выбросило из багажника на проезжую часть, а вероятные преступники покинули место происшествия.

Как отмечают в главке, подозреваемых удалось задержать, сейчас они общаются со следователями. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям.

20 ноября на трассе А-121 "Петербург - Сортавала" во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль врезался в отбойник. Полицейские обнаружили в 10 метрах от автомобиля тело мужчины с повреждением шеи, а также лопаты и мешки с биоматериалами. Было возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что при столкновении Mitsubishi с ограждением из багажника автомобиля выпало тело, после чего несколько человек, находившихся в салоне, выскочили и в панике убежали в лес.