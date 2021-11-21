Замсекретаря Совбеза РФ указал на рост военной активности Запада у границ России

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон и его союзники по НАТО наращивают военно-политическое давление на Москву, осложняют обстановку у границ России в ряде регионов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

В интервью "Российской газете" он указал, что наблюдается значительное повышение военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе.

Он также отметил, что "сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора". "Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей", - сказал замсекретаря СБ РФ.

По его словам, за три года на каналах международного сообщения задержаны более 16 тысяч лиц, находящихся в международном и федеральном розыске, в том числе 112 - за участие в террористической деятельности.

Среди других угроз он назвал попытки ведения браконьерского промысла в акваториях Дальневосточного и Арктического регионов, а также Баренцева, Каспийского, Черного и Азовского морей. "Только в этом году из незаконного оборота изъято свыше 800 тонн водных биоресурсов и продукции из них. Задержано 12 российских и иностранных судов и более 390 маломерных плавсредств", - сообщил Гребенкин.