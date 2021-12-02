Минцифры предложило сделать электронными кадровые документы в госорганах

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры предложило перевести в электронный вид документооборот в сфере работы с кадрами на государственной гражданской службе. Такой законопроект ведомство разместило на портале нормативных правовых актов. Он предусматривает возможность вести документацию как электронно, так и на бумаге.

Вести электронный документооборот планируется при помощи "Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации", информсистем региональных органов власти, а также других систем, которые определят президент и правительство.

В случае принятия закона его положения будут вступать в силу поэтапно, с 1 июля 2023 года по 1 января 2025 года.

Сейчас возможность электронного кадрового документооборота в госорганах нормативно не прописана, говорится в пояснительной записке к проекту. Приказы о назначении и снятии с должности, а также личные дела сотрудников печатают на бумаге.

Переход в электронный формат позволит оптимизировать работу кадровых служб органов власти, внедрить новые кадровые сервисы и минимизировать ошибки в документах, считают в Минцифры. Там надеются, что когда-нибудь все личные дела гражданских служащих будут вестись полностью в электронном виде.

В ноябре президент Владимир Путин подписал закон об электронном документообороте в сфере трудовых отношений, предусматривающий внесение изменений в Трудовой кодекс. Закон вводит возможность внедрять и использовать в электронном виде документы, связанные с трудовыми отношениями, без дублирования на бумажном носителе. Одна из основных целей закона - сделать более удобным удаленное трудоустройство.