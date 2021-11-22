Путин и президент Палестины 23 ноября проведут переговоры в Сочи

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Сочи 23 ноября состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что у Путина и Аббаса планируется беседа, которая продолжится в формате рабочего завтрака.

По словам Пескова, у Путина на этой неделе "будет еще целый ряд зарубежных гостей", о визитах которых будет своевременно объявлено.

Ровно месяц назад также в Сочи президент РФ провел первую встречу с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, вступившим в должность в июне.

С самим Аббасом Путин не встречался больше полутора лет. В последний раз переговоры президента РФ и палестинского лидера состоялись в январе 2020 года в Вифлееме.

Аббас планировал приехать в июне прошлого года на парад, приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне (он был перенесен с 9 мая из-за коронавируса), однако отложил визит из-за "проблем ближневосточного урегулирования".

Вместе с тем лидеры России и Палестины неоднократно общались за это время по телефону. Аббас выражал надежду на то, что Палестина одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса, а в мае прошлого года глава ПНА направил Путину письмо, в котором просил его созвать международную конференцию в Москве по палестино-израильскому урегулированию. Мероприятие до сих пор не состоялось.