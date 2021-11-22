Двух человек оштрафовали в Петербурге за акцию в костюме Гринча и маске губернатора

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга привлек к административной ответственности двух активистов, устроивших несогласованный пикет в центре города, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Суд назначил Александру Травкину и Валентину Сорокину штраф в размере 20 тыс. рублей каждому по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Согласно материалам дела, утром 19 ноября Сорокин, одевшись в костюм сказочного персонажа Гринча и маску с лицом губернатора Петербурга Александра Беглова, разместив у ног сумку с макетом денежных купюр и взяв в руки пилу, провел на Большой Морской улице "мероприятие в форме пикетирования группой из двух человек". Координировал его действия и помогал с реквизитом Травкин. В частности, последний, как отмечено в материалах, "вложил в левый рукав костюма Гринча макеты денежных купюр".

По информации суда, мероприятие было связано с "возможными проблемами по факту распределения" денег из бюджета Петербурга, власти города о нем не были уведомлены.

Как уточняется, Травкин признал вину в правонарушении, раскаялся и пояснил, что участвовал в пикете по просьбе знакомого.