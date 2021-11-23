Возгорание в дореволюционном здании в Петербурге локализовано

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в здании в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в главке МЧС по городу во вторник.

"Пожар локализован в 5:50", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, 23 ноября около 3:00 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Розенштейна, 39 к.2: в капитально-ремонтируемом здании на площади 1,5 тысячи кв. м загорелись перекрытия на нескольких этажах. Сведения о пострадавших не поступали.

Согласно открытым источникам, по данному адресу находится бывший доходный дом архитектора Лялевича. Здание построено в 1904 году. В 2009 году дом, к тому моменту признанный аварийным, расселили, здание законсервировали, однако в помещении нередко находили приют бездомные. По данным СМИ, в последние годы в доме Лялевича неоднократно происходили возгорания.