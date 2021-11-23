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В дореволюционном здании в Петербурге произошел пожар на площади 1,5 тысячи кв. м

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Крупное возгорание тушат в ночь на вторник пожарные в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщают в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, 23 ноября около 3:00 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Розенштейна, 39 к.2. Как установлено, в капитально-ремонтируемом здании горят перекрытия на площади 1,5 тысяч кв. м.

Сведения о пострадавших не поступали, уточняют в МЧС.

На месте работают 82 сотрудника ведомства и 20 единиц техники.

Согласно открытым источникам, по адресу: Розенштейна, 39 к. 2 находится бывший доходный дом архитектора Лялевича. Здание построено в 1904 году. В 2009 году дом, к тому моменту признанный аварийным, расселили, здание консервировали, однако в помещении нередко находили приют бездомные. По данным СМИ, в последние годы в доме Лялевича неоднократно происходили возгорания.

Санкт-Петербург

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