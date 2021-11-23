Житель Башкирии получил 17 лет колонии за жестокое двойное убийство из ревности

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор местному жителю, избившему до смерти сожительницу и знакомого, сообщила объединенная пресс-служба судов республики во вторник.

Мужчина признан виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью (пп."а, д" ч.2 ст.105 УК РФ) и приговорен к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, говорится в сообщении.

Установлено, что в феврале этого года подсудимый вместе с сожительницей был в гостях у знакомого в городе Стерлитамаке и во время застолья поругался с хозяином на почве ревности. В ходе ссоры злоумышленник начал избивать женщину и своего оппонента, используя при этом ножку от сломанного табурета. Кроме того, он поочередно душил своих жертв руками.

Женщине было нанесено не менее 54 ударов, мужчине - не менее 42. Оба скончались на месте происшествия.

Приговор еще не вступил в законную силу.