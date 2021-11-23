"Дай бог, чтобы там все окупалось": эксперты усомнились в инициативе Минстроя направлять средства от цифровизации ЖКХ на развитие отрасли

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минстрой РФ предложил направлять средства, вырученные за счет экономии от цифровизации в жилищно-коммунальном хозяйстве, не на снижение тарифа, а на развитие отрасли. Об этом накануне сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик на Форуме "умных" городов в рамках Недели российского бизнеса. По его словам, средства предполагается вкладывать в ресурсоснабжающие организации, чтобы полученная выгода создавала дополнительные инструменты развития отрасли.

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты неоднозначно восприняли предложение министерства. Как отметил профессор высшей школы урбанистики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Сиваев, такая инициатива в условиях скромного финансирования умных решений в ЖКХ кажется неосуществимой.

"Как правило, внедрение всяких элементов цифровизации, во-первых, очень скромно, во-вторых, крайне ограничено. Всё, что связано с Умным городом, как правило, связано с умным освещением, что приводит к крайне небольшой экономии городских бюджетов на освещение города. Все, что связано с применением умных технологий в водоснабжении – дай бог, чтобы там все окупалось. Поэтому такая постановка вопроса кажется мне как минимум неадекватной ситуации", - сказал Сиваев.

По его словам, базовая задача цифровизации в ЖКХ - это создание цифровых двойников. Эта работа ведется, но все же существенного внедрения цифры в городское хозяйства нет, в первую очередь, в силу плохого инвестиционного климата.

Цифровизация должна давать экономический эффект посредством возврата вложенных в нее инвестиций, указал эксперт. Прежде всего, нужно повысить привлекательность IT-решений, чтобы за счет них сокращались операционные издержки. "Пока таких условий в отрасли, если говорить жестко, нет", - отметил он.

Другой позиции придерживается генеральный директор iPavlov, исполнительный директор НИЦ АО "Швабе" в МФТИ Лоран Акопян. Он отметил, что цифровизация ЖКХ происходит очень медленно по объективным причинам. Усложняет ситуацию, в том числе, полярность мнений относительно внедрения новых технологий. С одной стороны, есть бытовые задачи, на которые нужно тратить деньги. С другой стороны, порой лучше потратить средства на цифровые решения, чтобы инвестировать в будущее.

"Очень важны детали его предложения. Смотря как это будет сделано. Я считаю, что цифровизация, будущее, важнее, чем текущая инфраструктура. Очень важно задавать тренды. Если у нас будет десять суперпримерных умных городов, остальные подтянутся. С другой стороны, если эти деньги будут потрачены на то, чтобы проблемы ЖКХ ушли бы, например, проблема реноваций или плохих дорог. Если это будет улучшать инфраструктуру так, чтобы мы могли бы впоследствии более эффективно внедрять концепцию Умного города, тогда я только "за", - сказал Акопян.

Эксперт уточнил, что выделенные на IT-решения средства, которые остаются, например, по итогам года, разумно направлять на улучшение отрасли. Однако это не должно негативно сказываться на построении и развитии Умных городов.

В цифровизации ЖКХ, как полагает эксперт, следует в первую очередь концентрироваться на потребителе. В идеале должна появиться единая система с цифровым ассистентом.

"Сегодня потребитель очень много времени тратит на свои ЖКХ проблемы. Он заводит десятки личных кабинетов. "Мосэнерго" - это одно, управляющая компания – второе, МФЦ – третье... Должно существовать единое приложение, где все это учитывается. И более того, чтобы его данные обрабатывал не он, а его цифровой ассистент", - уточнил эксперт.

Проект "Умный город" реализуется в России с 2018 года в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации". Он направлен на повышение конкурентоспособности городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.