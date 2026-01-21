Что произошло за день: среда, 21 января

Подготовка к встречe Уиткоффа и Путина, обрушение здания в Новосибирске и Трамп о своих планах насчет Гренландии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В четверг в Москве пройдет встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина. Эту информацию подтвердили в Кремле. Между тем Дональд Трамп заявил, что работой своего спецпосланника доволен.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Уфе. Атаку готовили двое граждан одной из стран Центральной Азии. Один из них оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

- Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова. Четверо фигурантов приговорены к срокам от 18 лет до пожизненного заключения.

- Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США. Между тем Дональд Трамп пообещал не применять силу для установления контроля над островом. Но он заявил, что необходимы немедленные переговоры о покупке Гренландии, которая нужна США не из-за полезных ископаемых, а из соображений безопасности. Франция предлагает провести в Гренландии учения НАТО.

- Мессенджер Max предлагается использовать для электронного документооборота между работником и работодателем.

- Административно-торговое здание обрушилось в Новосибирске. Под завалами погиб один мужчина. В мэрии города заявили, что рухнувшее здание было самовольной постройкой.

- В Адыгее при разборе завалов на месте атаки БПЛА нашли останки погибшего. Число пострадавших увеличилось до 13 человек.

- МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву выступить на ОИ. Также на Олимпиаду пригласили конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову.