Что произошло за день: среда, 21 января
Подготовка к встречe Уиткоффа и Путина, обрушение здания в Новосибирске и Трамп о своих планах насчет Гренландии
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- В четверг в Москве пройдет встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Путина. Эту информацию подтвердили в Кремле. Между тем Дональд Трамп заявил, что работой своего спецпосланника доволен.
- ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Уфе. Атаку готовили двое граждан одной из стран Центральной Азии. Один из них оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.
- Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова. Четверо фигурантов приговорены к срокам от 18 лет до пожизненного заключения.
- Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США. Между тем Дональд Трамп пообещал не применять силу для установления контроля над островом. Но он заявил, что необходимы немедленные переговоры о покупке Гренландии, которая нужна США не из-за полезных ископаемых, а из соображений безопасности. Франция предлагает провести в Гренландии учения НАТО.
- Мессенджер Max предлагается использовать для электронного документооборота между работником и работодателем.
- Административно-торговое здание обрушилось в Новосибирске. Под завалами погиб один мужчина. В мэрии города заявили, что рухнувшее здание было самовольной постройкой.
- В Адыгее при разборе завалов на месте атаки БПЛА нашли останки погибшего. Число пострадавших увеличилось до 13 человек.
- МОК пригласил российских лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву выступить на ОИ. Также на Олимпиаду пригласили конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову.