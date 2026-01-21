Поиск

Минэнерго отметило рост энергопотребления в России в осенне-зимний период почти на 3%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в текущий осенне-зимний период (ОЗП) растет почти на 3%, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании президента с членами правительства.

"Осенне-зимний период, отопительный сезон проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% по сравнению с предыдущим периодом", - сказал глава Минэнерго.

По его словам, максимум потребления мощности при этом увеличился на 4 ГВт, составив 171 ГВт.

В начале декабря Цивилев предполагал, что потребление электроэнергии в России в текущий отопительный сезон вырастет на 4% к прошлогоднему осенне-зимнему периоду.

Как сообщалось ранее в материалах "Системного оператора", потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в прошлом году составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 года в абсолютных значениях. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение было на уровне 0,8%, а без учета температуры - 0,3%.

Выработка в прошлом году составила в ЕЭС 1,166 трлн кВт.ч (-1,2% в абсолютных значениях и -0,9% без влияния високосного года)

Как отметил оператор, годовой максимум потребления мощности составил 166,155 ГВт и был зафиксирован 24 декабря

Минэнерго Сергей Цивилев Системный оператор
