Путин в четверг встретится со Стивом Уиткоффом в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее планы провести такую встречу подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В свою очередь, Уиткофф заявил, что о ее проведении попросила российская сторона. Он также сообщил, что прибудет в Москву в сопровождении зятя американского президента Джареда Кушнера.

Кушнер уже сопровождал Уиткоффа в его поездках в Москву, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

В преддверии нынешнего визита спецпосланник президента США отметил большой прогресс по этой теме, который удалось достичь в последние недели. Он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.

"Все хотят добиться мирного соглашения", - резюмировал Уиткофф.

В свою очередь, в среду Путин заявил, что также намерен обсудить с Уиткоффом и Кушнером возможность использования замороженных в США российских активов для восстановления территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

По итогам телефонного разговора с Путиным 29 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп также заявил о том, что в урегулировании конфликта остаётся решить "один или два очень сложных вопроса", касающиеся в том числе территорий.

Во вторник "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе с Уиткоффом и Кушнером встречался спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он охарактеризовал прошедшую беседу как конструктивную. В свою очередь, Уиткофф назвал ее "очень положительной".

Предыдущая встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоялась в Москве 2 декабря 2025 года.