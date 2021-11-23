"Фонящий" участок дороги в центре Челябинска зачистят и изолируют

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Работы по ликвидации источника повышенного радиационного фона, обнаруженного накануне в центре Челябинска, полностью завершат до конца рабочей недели. Об этом сообщила министр общественной безопасности области Светлана Костина во вторник.

По ее словам, в понедельник после сообщения об обнаружении источника специалисты вывезли с улицы Труда часть "фонящего" грунта, собранного возле вкопанных металлических труб.

"Эти две чуть-чуть выступающие из асфальта трубы (обрезки бывшей рекламной конструкции) действительно "фонят". Повышенный радиационный фон был зафиксирован Роспотребнадзором. Грунт вокруг обоих участков сняли и увезли в специальных контейнерах", - сказала министр.

По ее сведениям, в настоящее время участок закрыт бетонной плитой.

"Эти простые действия уже фактически в десять раз снизили радиационный фон. Он еще не является нормальным, но уже намного меньше того, что было обнаружено первоначально.(...) Здоровью людей сразу ничего не угрожало, поскольку, когда человек идет мимо этого источника, никаких угроз здоровью не существует. Угроза может быть при очень длительном пребывании возле него", - пояснила Костина.

По ее данным, во вторник специализированные службы администрации Челябинска извлекают остатки поврежденного грунта, под контролем Роспотребнадзора будут постоянно делаться замеры радиационного фона.

"Как только весь радиоактивный фон будет извлечен, это участок забетонируют и изолируют. Организация уже найдена, завтра приступят к работе, и они будут продолжаться, возможно, день-два", - уточнила Костина.

По ее словам, завершением работ будут являться показатели радиационного фона в соответствии с нормативными.

Ранее сообщалось, что на улице Труда в Челябинске был обнаружен источник повышенной радиации. Для его ликвидации на место выехали спецслужбы.

По данным физика Андрея Ожаровского, излучение возле обрезка трубы составляло 4 тыс. микрорентген в час. Он предположил, что внутри трубы находятся бета-активные продукты распада, скорее всего, радия.