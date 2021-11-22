МЧС заявило об отсутствии угрозы людям из-за найденного в Челябинске источника радиации

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты провели замеры в центре Челябинска на месте обнаружения радиоактивного источника, угрозы для населения нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МЧС в понедельник.

"Проведены замеры, превышение радиоактивного излучения зафиксировано, но угрозы для населения нет", - сказали в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об утилизации объекта в соответствии с требования безопасности.

Ранее сообщалось, что специалисты проверяют информацию об обнаруженном на улице Труда в центре Челябинска источнике повышенной радиации. На место выехали все спецслужбы и передвижная лаборатория.

По данным министерства общественной безопасности области, были проведены замеры, предмет заберут на исследование для дальнейшей проверки и последующей утилизации. Кроме того, через систему учета и контроля радиоактивных веществ будет устанавливаться владелец источника.

Между тем физик Андрей Ожаровский опубликовал в фейсбуке видео, снятое в Челябинске возле спиленной металлической опоры рекламной конструкции. По его словам, излучение возле обрезка трубы составляет 4 тыс. микрорентген в час. Он предположил, что внутри трубы присутствуют бета-активные продукты распада, скорее всего, радия.