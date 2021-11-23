Суд рассмотрит протоколы на противниц QR-кодов, ворвавшихся в управление Роспотребнадзора

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Волгограда рассмотрит несколько материалов о невыполнении правил поведения при ЧС в отношении противников коронавирусных ограничений, ворвавшихся в пятницу в здание Роспотребнадзора с требованием QR-кода у главного санитарного врача по региону Ольги Зубаревой.

"В Центральный районный суд поступило три материала в отношении двух женщин по 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС). И еще один материал в отношении одной из них находится в мировом участке района по 20.17 КоАП (нарушение пропускного режима охраняемого объекта), - сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов по региону.

Собеседник агентства также отметил, что на участниц акции ранее были еще составлены административные протоколы, их количество уточняется.

В пятницу группа противников коронавирусных ограничений ворвалась в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, потребовав QR-код у главного санитарного врача по региону Ольги Зубаревой. Четыре женщины также спрашивали QR-коды у сотрудников ведомства и угрожали составлением протокола тем, кто находится на рабочем месте без маски. Все происходящее они снимали на видео. Это уже не первый случай, когда они проникли в ведомство с требованиями отменить коронавирусные ограничения.

Комментируя ситуацию, Роспотребнадзор назвал инцидент провокацией.

В Волгоградской области с начала ноября доступ в сферу услуг и развлечений возможен только по QR-кодам. Непродовольственные магазины также открыты к посещению по QR-кодам. Массовые мероприятия полностью запрещены. Введен режим самоизоляции для неработающих и непривитых от COVID-19 жителей в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, с 10 ноября без предъявления сертификата о вакцинации волгоградцы не могут приобрести социальный проездной на общественный транспорт.