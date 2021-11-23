Противницу QR-кодов оштрафовали за акцию в волгоградском Роспотребнадзоре

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мировой судья Центрального судебного района Волгоградской области привлек к административной ответственности активистку Светлану Печенову, которая, являясь противницей введения QR-кодов, ворвалась в здание местного Роспотребнадзора, нарушив пропускной режим охраняемого объекта.

Как сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов по Волгоградской области, 19 ноября Печенова, находясь в здании Роспотребнадзора, в нарушение контрольно-пропускного режима, самовольно, не имея специального пропуска, прошла через пост охраны.

"В судебном заседании Печенова вину в совершении административного правонарушения не признала. Пояснила, что прошла в здание Роспотребнадзора так как "имеет волю", добавив, что ранее писала в указанный государственный орган письма, но ответа не получала", - говорится в сообщении.

Женщине назначен штраф в 5 тыс. рублей. Кроме того постановлением Центрального районного суда она также привлечена к административной ответственности в 5 тыс. рублей за невыполнение правил поведения при ЧС.

Ранее сообщалось, что 19 ноября группа противников коронавирусных ограничений ворвалась в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, потребовав QR-код у главного санитарного врача по региону Ольги Зубаревой. Четыре женщины также спрашивали QR-коды у сотрудников ведомства и угрожали составлением протокола тем, кто находится на рабочем месте без маски. Все происходящее они снимали на видео. Это не первый раз, когда они проникали в ведомства с требованиями отменить коронавирусные ограничения. Роспотребнадзор назвал этот инцидент провокацией.

Участниц акции привлекли по 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации) и 20.17 КоАП (нарушение пропускного режима охраняемого объекта).

В Волгоградской области с начала ноября доступ в сферу услуг и развлечений возможен только по QR-кодам. Непродовольственные магазины также открыты к посещению по QR-кодам. Массовые мероприятия полностью запрещены. Введен режим самоизоляции для неработающих и непривитых от COVID-19 жителей в возрасте 60 лет и старше. Кроме того, с 10 ноября без предъявления сертификата о вакцинации волгоградцы не могут приобрести социальный проездной на общественный транспорт.