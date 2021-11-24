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Песков сообщил, что пресс-конференция Путина может состояться 23 декабря

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что о дате ежегодной пресс-конференции главы государства объявят своевременно, сообщает в среду газета "Ведомости".

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал "Ведомостям", что о дате проведения пресс-конференции "объявят своевременно"", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что ранее Песков информировал журналистов о планах провести пресс-конференцию главы государства в декабре; при этом в Кремле готовятся к тому, что она пройдет в очном формате. Тем временем осведомленные источники газеты сообщили, что наиболее вероятной датой проведения мероприятия является четверг, 23 декабря, пишут "Ведомости".

Владимир Путин Дмитрий Песков

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