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Российское юрлицо "Яндекс.Такси" сменило гендиректора

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель отдела эффективности платформы ООО "Яндекс.Такси" Александр Аникин назначен генеральным директором компании, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

На этом посту он сменил Григория Дергачева, который был гендиректором ООО с апреля 2021 года. Дергачев продолжит работу в компании в рамках бизнес-группы "Яндекса" по e-commerce и ridetech, сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Это изменение не меняет стратегию нашего бизнеса и затрагивает лишь юридические процессы реорганизации корпоративной структуры в рамках сделки с Uber", - прокомментировали в компании.

Аникин пришел в "Яндекс.Такси" в ноябре 2016 года в качестве руководителя отдела эффективности платформы. До этого он работал в Uber на позиции главы отдела стратегии и планирования на рынках EMEA.

"Яндекс" и Uber в августе 2021 года объявили о реструктуризации совместного предприятия в сфере заказа такси и еды (MLU B.V.). Первая часть сделки была завершена в III квартале, в результате чего "Яндекс" нарастил долю в MLU до 68,3%, выкупив у американского партнера 4,5% капитала. Также компания полностью консолидировала второе СП с Uber - беспилотный бизнес Yandex SDG - через приобретение 18,2% у партнера.

Финальный этап подразумевает выкуп у партнера косвенной 33,5%-ной доли в "Яндекс.Еде", "Яндекс.Лавке" и "Яндекс.Доставке" и их полную консолидацию "Яндексом".

Сделка должна быть закрыта до конца IV квартала 2021 года с возможностью продления на 30 дней. Если в установленные сроки этого не произойдет, Uber дополнительно передаст "Яндексу" 6,7% MLU. В случае реализации этого сценария "Яндекс" станет владельцем 75% MLU.

Общая сумма сделки составит $1 млрд.

После закрытия сделки "Яндекс" и Uber продолжат совместно развивать направления такси, каршеринга и аренды самокатов. При этом условия сделки предполагают, что "Яндекс" до сентября 2023 года получает право приобретения оставшихся 29% Uber в СП за $1,8-2 млрд.

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