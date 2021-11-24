Росздравнадзор будет сообщать в СК о противниках вакцинации

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Росздравнадзор поручил своим территориальным органам искать в соцсетях и СМИ заведомо ложную информацию о вреде вакцинации от коронавируса и сообщать в следственные органы и прокуратуру о распространяющих ее людях, в том числе медработниках, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, в том числе медицинских работниках, активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

Там добавили, что информацию об этом будут получать с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и социальных сетей.

В ведомстве пока не смогли назвать количество уже поданных заявлений о таких лицах, оно станет известно по результатам анализа данных, поступивших из региональных управлений, отметили в пресс-службе.

3 ноября о поручении главы Росздравнадзора Аллы Самойловой территориальным органам службы выявлять активных распространителей недостоверной информации о вакцинации, в том числе среди медиков, и передавать такие данные прокуратуре и следственным органам, сообщила газета "Медвестник". По информации издания, такое письмо было разослано разослано в региональные управления службы 1 ноября.