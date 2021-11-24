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Женщина сломала шею во время квеста в Казани

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Казани возбудили уголовное дело после получения травмы участницей квеста, сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану в среду.

Об инциденте следователям стало известно из СМИ, которые сообщили, что в Казани во время прохождения ночного квеста 29-летняя женщина получила перелом шейных позвонков.

"Во время прохождения одной из локаций потерпевшая упала с высоты собственного роста, после чего была доставлена в медицинское учреждение", - отмечается а сообщении.

Следователи выяснили, что это произошло ночью 6 ноября в нежилом помещении на улице Технической. Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Казань

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