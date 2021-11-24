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СК попросил передать ему дело об избиении школьницы сверстницами в Электростали

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы управления СКР по Московской области ходатайствовали пере о передаче материалов проверки о нанесении телесных повреждений школьнице сверстницами.

Как сообщает сайт регионального управления СКР, 24 ноября в СМИ появились сообщения о конфликте учениц одной из школ Электростали. По предварительным данным, три девочки пришли в квартиру к однокласснице и после словесной перепалки побили ее. Видео произошедшего затем появилось в интернете.

Ранее свою проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

Московская область Подмосковье Электросталь

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